Mozo previo al Clásico Tapatío: 'Tenemos que demostrar que en Guadalajara manda Chivas'

Alan Mozo vivirá su primer Clásico Tapatío con la playera rojiblanca. Para este encuentro, una de las misiones que tiene el equipo será demostrar que Chivas manda en Guadalajara.

Previo a este dueños ante Atlas, Mozo confesó que sus compañeros le han platicado de la intensidad con la que se vive este clásico: "Me han platicado que es algo impresionante, que la rivalidad es de historia y tenemos que demostrar que en Guadalajara mandan las Chivas y con esa mentalidad vamos a salir este sábado".

El futbolista mexicano ya sabe lo que es jugar un partido de esta jerarquía, ya que con Pumas le tocó disputar el Clásico Capitalino. "La verdad es que los clásicos son partidos que se tienen que ganar. No importa mucho las formas, pero sabes que hay rivales con los cuales no se puede perder y uno de ellos es Atlas. Me han tocado jugar muchos clásicos en mi pasado equipo, creo que esos partidos me tocó más ganarlos que perderlos, hubo una racha que si estuvimos en contra. Los clásicos son los partidos que cualquier jugador quiere jugar, todos queremos ganar", comentó el lateral.

Actualmente Guadalajara se encuentra en la penúltima posición de la tabla con cinco puntos. Sin embargo, en caso de ganar ante los rojinegros podrían escalar posiciones e incluso ponerse por arriba de La Academia que está en el puesto trece con siete unidades.

