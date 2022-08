Miguel Ponce a 10 años del Oro olímpico: 'Tena nos dijo que para trascender había que ganar'

Ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 cambió la vida de Miguel Ponce, quien considera que la única forma de superar ese logró sería ganando la Copa del Mundo.

Actualmente, es uno de los canteranos de Chivas con más años en la institución, aunque también tuvo un breve paso por Toluca y Necaxa.

“Sí (fue un parteaguas en su carrera). A unos nos ayudó a consolidarnos en la Primera División y otros se fueron a Europa", mencionó en charla con RÉCORD.

El 'Pocho' nunca olvidará lo que vivió hace 10 años: "Ya pasó bastante tiempo, pero aún sigue en mi cabeza ese recuerdo. Va a quedar para siempre. Es un logro importante”, agregó. Jugó todos los partidos de la Fase de Grupos y también tuvo actividad en las Eliminatorias, solo se perdió la Semifinal ante Japón.

“Es una sensación muy bonita, unan emoción única. No todos tienen la oportunidad de participar en unos Juegos Olímpicos. Hay que aprovecharla al máximo. A nosotros nos fue muy bien”, explicó.

Miguel Ponce recordó lo que les dijo Luis Fernando Tena minutos antes de que México enfrentará a Brasil en la mítica cancha del Estadio de Wembley.

"Nos dijo que para trascender había que ganar. Ellos habían modificado su parado, lo hicieron porque nos respetaban y sabían de lo que éramos capaces. Esas palabras fueron muy importantes para que saliéramos motivados y pudiéramos lograr la hazaña”, contó.

“Nosotros no teníamos nada que perder. Ya teníamos una medalla asegurada, pero no nos íbamos a conformar con la de plata, queríamos la de oro. El escenario estaba puesto. No fue nada fácil, pero lo logramos”, finalizó.

