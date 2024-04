Dagoberto Espinoza, el canterano de América que debutó en Concachampions tras jugar en Europa

Volvió para cumplir su sueño. Dagoberto Espinoza logró debutar en América luego de su paso por Europa. El futbolista de 19 años disputó los últimos 25 minutos del partido ante el New England Revolution cuando ya estaba totalmente definido.

Tras su aventura de un año con el Circle Brugge de Bélgica, el futbolista formado en el Nido azulcrema regresó a México con la motivación de haber experimentado el futbol del Viejo Continente gracias a las gestiones de la directiva con un viejo conocido, Carlos Aviña, directivo del conjunto belga.

“Me siento muy feliz, he trabajado estos años muy duro. Aprendí bastante estando en Europa. André (Jardine) me dio mucha confianza desde el primer día en que lo conocí y lo agradezco; también pensé en mi familia y en todo lo que me han apoyado siempre”, declaró el propio Dagoberto después de su debut.

Esta no era la primera vez que el jugador aparecía en una convocatoria del primer equipo, ya que también con Fernando Ortíz estuvo en algunas ocasiones en el banquillo, pero fue el estratega brasileño quien se aventuró a darle la oportunidad de cumplir su sueño.

Por ahora el mediocampista tiene contrato de un año más con el equipo en el que buscará su debut en la Liga MX y posteriormente consolidarse en una posición en la que las oportunidades parecen serán pocas, considerando la presencia de Álvaro Fidalgo, Richard Sánchez, Jonathan Dos Santos y Santiago Naveda.

