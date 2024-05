Ramos Rizo: “Fernando Hernández no estaba preparado para dirigir el Cruz Azul vs América”

El exárbitro mundialista, Felipe Ramos Rizo, aseguró que Fernando Hernández no estaba preparado para dirigir la Final de Ida, pues señaló fue metido a la designación por un capricho.

“Creo que Fernando aún no está preparado para dirigir este tipo de partidos, sobre todo, si vienes arrastrando malos arbitrajes, él traía un problema con lo de Pachuca que causó la suspensión de un jugador que no se reportó correctamente. Luego arbitra el partido de vuelta entre Monterrey y Tigres donde no expulsa un jugador. Y de repente lo guardan, entonces, un árbitro que sin demostrar que está pasando por un gran momento lo metes por capricho, pues ahí están los resultados”, señaló.

De igual manera, el ahora analista de arbitraje, enfatizó que hubo dos jugadas que cambiaron el rumbo del encuentro y que Fernando Hernández no sancionó de manera correcta, motivo por el que sus determinaciones influyeron en el encuentro.

“En mi opinión, hay dos jugadas claves en el partido que le cambian totalmente el rumbo. La primera es el penal a favor de Cruz Azul, que me parece correcta la sanción, mas no la cuestión disciplinaria. En mi opinión, esa jugada es de tarjeta roja. ¿Por qué? Porque Malagón llega tarde y va directamente sobre el tendón de Aquiles.

"Y yo creo que se espantó al ver la magnitud de la falta y decidieron que ni el VAR le hablara y él ni siquiera amonestar. Entonces, cuando ya ves que un árbitro empieza a tomar ese tipo de decisiones, sabes que no estaba preparado para ese tipo de partidos.

“Y la otra es la jugada de Rotondi sobre Henry Martín. Escuchando los audios de la comisión me parece que vieron otro partido y vieron otra jugada. Porque la forma en que la describen no es la realidad de lo que pasó. Primero, Henry Martin está esperando el balón cuando Rotondi llega, le hace un contacto abajo, un pisotón, y todavía lo empuja. Eso no puede ser accidental, por ningún motivo puede ser accidental”,

