Tuca no quiere a Mourinho en el Tri: 'No tiene ni idea, yo lo haría mejor'

El nuevo fracaso de la Selección Mexicana ante Estados Unidos en la Final de la Liga de Naciones de la Concacaf tuvo un impacto inmediato en las mesas de análisis, donde ya se buscan candidatos para suplir a Jaime Lozano.

José Mourinho se encuentra sin equipo desde hace dos meses tras su salida de la Roma y reconoció que quiere encontrar una selección a la cual dirigir este verano. Si bien el portugués no se refirió en específico a México, de inmediato hubo quienes lo pidieron para hacerse cargo del Tri.

No así Ricardo Ferretti, quien apuntó que el desconocimiento que tiene 'The Special One' del futbol mexicano hace que no sea un candidato idóneo. "Entre Jimmy y Mourinho, Jimmy. Porque él conoce a los jugadores; tiene dos años con este grupo".

"Mourinho si viene, no sabe ni que caraj* está en sus manos", señaló el 'Tuca' durante Futbol Picante. "Mourinho no tiene ni idea de lo que es el futbol mexicano. ¿Cuánto va a tardar? Para 2030 se va a dar cuenta de quiénes son los jugadores mexicanos y vamos a caer en lo mismo que estamos criticando".

Y no dudó en asegurar que él mismo haría un mejor trabajo que el portugués. "Tengo 48 años en México", sentenció el brasileño, que en sus dos etapas como interino de la Selección Mexicana dirigió 10 partidos, con cinco derrotas, tres victorias y dos empates.

