La Volpe revela que FMF no lo invitó a ser asesor cercano de Jaime Lozano, sino a 'trabajar desde su casa'

El reconocido exentrenador de la Selección Mexicana, Ricardo La Volpe, ha revelado detalles sobre el intento que realizó la Federación Mexicana de Futbol para incluirlo en el Consejo de Expertos que se creó cuando designaron a Jaime Lozano como DT de la selección.

En entrevista con David Medrano, La Volpe compartió que a mediados del año pasado se le planteó la posibilidad de formar parte del consejo como encargado de brindar orientación al estratega.

Sin embargo, explicó que la propuesta no contemplaba una participación activa en los entrenamientos ni un intercambio constante de ideas, sino más bien reuniones esporádicas "para tomar café" en Toluca, ciudad sede de la FMF.

La Volpe expresó su sorpresa y desacuerdo ante esta limitación, argumentando que no podría ofrecer recomendaciones sin observar de cerca el desempeño del equipo.

"Nosotros nos reunimos en Las Vegas, cuando Juan Carlos Rodríguez me dice 'ser un asesor', entendí lo que fui en Egipto, donde había un técnico brasileño y era ver todo alrededor, qué hay. Me dicen 'no', que yo no tengo que ver los entrenamientos, que solamente son reuniones en Toluca, tomar un café. ¿Cómo voy a opinar sin ver? Me dijeron que desde casa y me echaron la culpa a mí", explicó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: HUGO SÁNCHEZ CARGA CONTRA 'CHUCKY' LOZANO: 'YO NO LO VOLVERÍA A LLAMAR AL TRI'