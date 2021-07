Selección Mexicana: Dinenno no se ve siguiendo los pasos de Funes Mori en el Tri

Rogelio Funes Mori ha vuelto a encender el tema de naturalizados en la Selección Mexicana, por lo que pensar en nuevos jugadores foráneos y de calidad en el Tri como Juan Ignacio Dinenno es un panorama difícil de ignorar.

Sin embargo, no es un tema que inquiete hoy en día al delantero de Pumas, pues con tan sólo un año y medio en México la situación de naturalización se ve aún muy lejana, así lo consideró el Comandante.

"Hace un año y medio estoy acá. Tengo un hijo mexicano y gracias a eso voy a poder tramitar la residencia permanente, pero eso no me da la nacionalidad. Creo que tengo que estar cinco años, los mismos que exige la FIFA", indicó Dinenno sobre su naturalización en entrevista con Diario Olé.

"No (me imagino vistiendo la camiseta de México), son muchos años (para la naturalización). Pensar de acá a tres años y medio o cuatro en adelante sería totalmente descabellado, no sé ni dónde voy a estar. Es muy difícil. Imagínate que cinco años es la máxima cantidad de tiempo en la que puede firmar con un club. Realmente no pienso en eso, sería ilógico", apuntó el '9' felino.

