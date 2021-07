Guardado: 'Memo Ochoa es el mejor portero en la historia de México'

Andrés Guardado ha compartido cientas de concentraciones con Guillermo Ochoa en el Tri, y para él, es el mejor portero en la historia de México.

"Sí, sí, sé la ilusión que le hace con su edad y su trayectoria estar en estos Juegos. Era también la espinita que le quedaba y es un colofón para su carrera increíble poder conseguir una medalla para México y reafirmar lo que para mí es, el mejor portero de la historia de México", mencionó en entrevista con el Betis.

Sobre los Olímpicos, al 'Principito' se le quedó la espina clavada por nunca haber asistido, aunque no por este ciclo, sino por anteriores.

"Yo de estos Juegos no, se me quedó la espinita en mi carrera, pude ir dos o tres Juegos antes y no tuve la oportunidad. No se me dio en mi carrera y no pasa nada. Pero Diego (Lainez) ha dado un salto esta temporada, ha mejorado mucho en muchos aspectos y yo como compañero y amigo suyo estoy con toda la ilusión de que les vaya muy bien en los Juegos, que ganen una medalla. Han empezado muy bien ganando a Francia y eso a él le va a dar confianza en su regreso para ratificar lo que hizo la pasada temporada y ser cada vez más importante", agregó.

De igual forma, el el capitán de la Selección Mexicana no pierde la ilusión de llegar al Mundial de Qatar 2022.

"No lo escondo, tengo la ilusión de estar en el Mundial y voy a pelear por estar ahí. Obviamente mi gran reto es ganarme mi lugar, no que me lo den. Por más trayectoria que uno tenga hay que demostrar que está al nivel de poder seguir representando a tu país en un torneo tan importante como es el Mundial. Por eso para mí este año es importantísimo, seguir manteniéndome en activo, seguir en el Betis, porque lo demás se va a dar gracias a mi rendimiento aquí. Tengo la ilusión de jugar mi quinto Mundial, pero soy consciente de que me lo tengo que ganar", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: RODOLFO PIZARRO REPORTÓ CON EL TRI EN PHOENIX