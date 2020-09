Piojo Herrera sobre el Tata Martino: 'En la Selección nadie le pregunta nada a los jugadores'

La polémica entre Miguel Herrera y Gerardo Martino continúa, y ahora el Piojo aseguró que en la Selección nadie le pregunta nada a los jugadores, pues todos estaban cansados.

"Llegan mis jugadores y me dicen ‘estamos cansados’, el jueves para trabajar para el partido del domingo y no trabajaron. Y yo les digo oigan, ‘¿qué no le dicen al técnico que están cansados?', nadie les pregunta nada", mencionó el técnico azulcrema, quien además aseguró que Martino no ha pisado Coapa. "Ha ido a todos los clubes menos al América, no se ha acercado para preguntar qué hacemos, qué trabajamos, cómo están los jugadores", agregó en entrevista para Fox Sports.

De igual forma, el estratega mexicano afirmó que casi ningún equipo hace doble entrenamiento, pues el Tata había explicado que hace los mismos entrenamientos que los equipos.

"QUE ÉL PIENSE QUE LOS JUGADORES TIENEN QUE JUGAR EL FIN DE SEMANA" #LUPenCasa Miguel Herrera le respondió a Gerardo 'Tata' Martino sobre las cargas excesivas de trabajo en Selección Mexicana "EN NINGÚN CLUB EN ESTA FECHA TRABAJAMOS DOBLE" pic.twitter.com/AeOkcxmGkF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 30, 2020

“Dice que él que entrenó como entrenan los clubes, pero casi estoy seguro que todos, ninguno hacemos doble entrenamiento, a mí no me dejaron hacerlo, que él piense que los jugadores tienen que jugar el fin de semana", manifestó.

¿CÓMO LE DIJO OCHOA QUE ESTABA LESIONADO?

Además, Herrera también contó cómo es que Guillermo Ochoa le dijo que estaba desgarrado.

"Va arrancar el partido y entra Memo y me dice ‘no puedo, me acabo de desgarrar. Ya traía sobrecarga y estaba cansado’. Porque Memo entrenó desde el domingo todos los días y yo le tengo un trabajo especial porque tiene 35 años", explicó.

