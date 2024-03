García Aspe explota contra el Tri: 'Me pudre perder contra Estados Unidos'

Tras la dolorosa derrota sufrida por la Selección Mexicana frente a Estados Unidos en la final de la Concacaf Nations League, Jaime Lozano y sus dirigidos fueron han sido objetos de un sinfín de críticas, entre ellas las de Alberto García Aspe.

El comentarista dejó ver su molestia por el resultado y aseguró que el Tri debería tener un mejor desempeño aunque no tenga tantos jugadores en el futbol europeo, por lo que hizo una comparación con la época cuando él fue seleccionado.

"¿Cuántas Copas América jugamos con jugadores que el 95 por ciento estábamos en México? Había dos en Europa, llegamos a la Final y estuvimos a punto de ganarla, así que no vengan con estupideces de que tienen que estar en Europa", dijo en un programa de Caliente TV.

Asimismo, García Aspe explicó que sí desea que más futbolistas mexicanos vayan a jugar al Viejo Continente, pero que para lograrlo se necesita trabajar en aspectos en los que en México se ha dejado de invertir. Además, señaló que su enojo surge porque le "pudre" perder contra Estados Unidos.

Jaime Lozano pide más jugadores mexicanos en Europa, pero las fuerzas básicas en muchos equipos de la Liga MX son una porquería; hoy tampoco hay ascenso ni descenso. Los directivos y dueños no quieren ver la realidad y todo se ve reflejado en la selección. : @somoscalientetv pic.twitter.com/8GIKRmXn2W — Alberto García Aspe (@betogarciaaspe8) March 25, 2024

"Ojalá se vayan muchos más jugadores a Europa, pero para eso tienes que trabajar aquí. Tienes que tener buenos formadores, que no los tenemos. Hoy las fuerzas básicas de muchos equipos son una porquería porque no invierten, no hay ascenso, no hay descenso. Esa es la realidad y los directivos no lo quieren ver. Me pudre perder ante Estados Unidos, no lo soporto", agregó.

