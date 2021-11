Gringo Castro sobre festejo a lo Michael Jackson: 'El Guille me animó'

José Antonio Castro, exdefensor del América y de la Selección Mexicana en charla con RÉCORD rememoró el día que le anotó gol a Estados Unidos en la Final de la Copa Oro y lo festejó bailando como el mítico cantante Michael Jackson.

“El festejo haciendo el baile de Michael Jackson fue porque yo siempre he sido admirador de él, siempre me ha encantado cómo baila y canta. Y entre broma en el vestidor o cuando entrenábamos nos ponían alguna canción de Michael y yo hacía mis pasos de Michael Jackson versión mía”, recordó Castro entre risas.

“ Y cuando anotó ese gol, llega el ‘Guille’ Franco y me empieza a decir: “Baila como Michael, baila como Michael” y ahí fue cuando se me ocurrió el festejo del baile como Michael Jackson. Ese es el motivo, nació en el vestidor en un ambiente divertido y lo llevamos a la cancha”, agregó.

Por aquellos días, la muerte del llamado ‘Rey del Pop’ estaba muy reciente, noticia que impactó al ‘Gringo’, quien admiraba al artista norteamericano.

“Acababa de fallecer (Michael Jackson) y yo cuando me entero, sí fue una noticia que me impactó, porque él había dicho que iba a regresar a los conciertos, iba a ser su cumpleaños 50 y lo celebraría con un concierto en Londres, yo estaba feliz y tenía ganas de ir a uno de sus conciertos”, comentó.

“Cuando me entero estábamos aterrizando y recibo un mensaje en el que me dijeron: “Oye, ¿Qué crees? Michel Jackson está muerto” y si me impactó la verdad. Yo decía ¿Cómo? Si iba a hacer sus conciertos, pero bueno, la vida”, relató.

Aquella ocasión, México goleó a Estados Unidos 5-0, y José Antonio fue el autor del cuarto gol. Dicho triunfo fue una bocanada de aire para el Tri, pues además de venir de unas eliminatorias complicadas, tenía una racha negativa ante su vecino del norte en su territorio.

