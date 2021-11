DT de Estados Unidos sobre Pulisic: 'No empezará el juego mañana; con suerte jugará después'

Christian Pulisic, delantero de la selección de Estados Unidos, no será titular hoy ante México, así lo informó Gregg Berhalter, técnico del cuadro estadounidense.

"Sobre Christian, no empezará el juego mañana. Es extraño, porque usamos sentido común, sólo ha entrenado cuatro días y no puedes hacer que un chico que inicie si ha entrenado por cuatro días. La idea es que juegue, no empezará mañana, pero con suerte jugará después. Su lesión es del tobillo y se está recuperando", dijo.

El delantero del Chelsea no ha podido completar un partido desde la Eliminatoria contra Honduras cuando se lesionó el tobillo.

Incluso el estratega de los Blues, Thomas Tuchel había pedido que el jugador no tuviera minutos con la selección para eviar una lesión mayor.

