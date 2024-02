Liga MX Femenil: Lizbeth Ovalle reconoció que sí ha recibido ofertas desde Europa

El conjunto de Tigres Femenil ha sido el equipo dominador de la Liga MX Femenil desde el primer día, gracias a sus jugadoras de alta calidad, una de ellas, Jacqueline Ovalle, quien este jueves en conferencia de prensa, comentó que sí ha tenido ofertas de Europa, pero ella ha decidido quedarse en México, afirmando que no lo ve como “conformismo”.

“Siendo sincera sí he tenido ofertas, sin decir equipos, pero sí. Si no me he querido ir es porque amo al club, estoy contenta con Tigres por lo que me han dado. Es un sueño emigrar, no sé si un año o dos, no sé si una temporada y regrese", declaró en conferencia de prensa.

"No he ido porque no he querido. Yo, estoy a gusto aquí, algunos dirán que es conformismo, pero no lo veo así, la Liga va creciendo y si algún día me toca irme me iré, por ese lado estoy tranquila”, comentó ´La Maga´ Ovalle.

Además, la atacante mexicana, que está a tres goles del centenar con ´Las Amazonas´, dijo que acostumbra a compararse con las mejores jugadoras del mundo para conocer su nivel y seguir mejorando, una de esas jugadoras es la ex de Tigres, María Sánchez.

“El principal objetivo que me planteo es compararme con las mejores jugadoras del mundo y ver en qué nivel estoy con ellas, es un parámetro en el cual me puedo medir, es de la forma en qué mido el nivel. He aprendido mucho de jugadoras como María Sánchez, la admiro y le he aprendido bastante. Eso me ha dado para seguir adelante, pero no he llegado a mi punto máximo, estoy a punto de conseguirlo, seguiré trabajando para demostrar de lo que soy capaz”, agregó Ovalle.

