América Femenil recuperó la confianza tras victoria ante Rayadas, señaló Mariana Cadena

La victoria por goleada ante Rayadas de Monterrey por supuesto no es un tema menor en Coapa y las propias jugadoras de América Femenil saben que ese triunfo fue un respiro para retomar la confianza que se había perdido después de la derrota con León. Así lo manifestó la defensora del club, Mariana Cadena.

"Nos dio mucha felicidad, yo en lo personal lo disfruté muchísimo desde la banca, porque vi a mis compañeras jugar como sé que deben jugar y saber que podemos competirle a cualquiera. No quiero decir que es por ser Rayadas. Yo vengo y soy una persona nueva y para mí fue el generar esa confianza otra vez, que juguemos a lo que sabemos jugar”, aseguró la jugadora.

Con un par de meses ya siendo futbolista de las Águilas, Cadena reveló que fue gracias a las lesiones de compañeras que se pudo abrir un espacio para que ella tuviera actividad pues considera que la competencia interna es muy alta.

"Cuando tomé la decisión de venir al América sabía que venía a competir, pero por temas de lesiones es que lo tuve, tal vez si eso no hubiera pasado no hubiera tenido tanto la oportunidad. Al final sigo aprendiendo y adaptándome a lo que me pide el entrenador”, apuntó.

"Tienes que acoplarte y adaptarte más rápido, como equipo estamos haciendo las cosas diferentes, el hecho de ganarle a un equipo como Rayadas, no porque fuera Rayadas sino por la necesidad que teníamos de ganar", añadió Mariana Cadena.

