Liga MX Femenil: Estas son las extranjeras que juegan en México

Cerraron las inscripciones. El mercado de fichajes invernal de la Liga MX Femenil llegó a su fin con un total de 155 movimientos entre fichajes y salidas. Dejando a Estados Unidos, Costa Rica y Sudáfrica como las tres principales nacionalidades para este Clausura 2024.

Después de cinco fechas disputadas, los 18 equipos mexicanos del Circuito Rosa tuvieron la oportunidad de elegir a todos sus refuerzos y quienes ya no formarían parte de su plantel para este torneo, ya que a partir de este 31 de enero no podrán ingresar a más jugadoras que no hayan sido registradas en tiempo y forma.

Durante este periodo del mercado invernal, se lograron registrar un total de 83 incorporaciones y 72 bajas, las cuales dieron como resultado el registro de 66 futbolistas extranjeras que representan el 14.4% de todas las futbolistas de esta liga.

La nacionalidad que más destaca entre las extranjeras de la Liga MX Femenil, es la estadounidense con un total de 18 representantes, entre ellas Sarah Lubbert, Stephanie Ribeiro y Dayana Martin, seguida de seis costarricenses, entre ellas Valeria Del Campo y María Salas; y en el tercer lugar, cinco sudafricanas con la presencia destacada de Hildah Magaia y Sinoxolo Cesane como las nacionalidades que más predominan en esta competición fuera de la mexicana.

Posteriormente, podemos encontrar un segundo bloque en el que destaca Colombia con cuatro representantes, Brasil, Argentina, España (entre ellas Jennifer Hermoso) y Francia con tres jugadoras cada una y Nigeria, Jamaica, Venezuela y Guatemala con dos.

De esta manera, el Clausura 2024 contará con la presencia de 25 nacionalidades diferentes entre los 17 equipos mexicanos, ya que hay que recordar que Guadalajara juega únicamente con puras mexicanas; además, hay que recordar que cada institución únicamente cuenta con cuatro cupos de jugadoras no formadas en México como máximo.

EXTRANJERAS EN LIGA MX FEMENIL CLAUSURA 2024

Nacionalidad Cantidad Estadounidense 18 Costarricense 6 Sudafricana 5 Colombiana 4 Brasileña 3 Argentina 3 Española 3 Francesa 3 Nigeriana 2 Jamaicana 2 Venezolana 2 Guatemalteca 2 Paraguaya 1 Uruguaya 1 Puertorriqueña 1 Canadiense 1 Sueca 1 Neerlandesa 1 Salvadoreña 1 Panameña 1 Chilena 1 Zambiana 1 Japonesa 1 Ghanesa 1 Tanzana 1

