Luis Enrique: 'Cristiano Ronaldo y Messi son ejemplos de jugadores top'

Uno de los encuentros más atractivos de esta fecha FIFA lo protagonizarán España y Portugal, selecciones que no se han enfrentado desde el reñido encuentro en Fase de Grupos del Mundial de Rusia, esto tras la cancelación de un partido en junio debido a la pandemia.

Y en conferencia, el entrenador español, Luis Enrique Martínez, fue cuestionado sobre uno de los temas más discutidos en el mundo del futbol: decidir quién es el mejor jugador del mundo, si Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, delantero portugués que está por encarar, y aunque el técnico elogió a las dos figuras, anteriormente ya se ha decantado por el ariete argentino.

"No creo que sea bonito volver a comentar ahora quién es el mejor jugador del mundo para mí, está en las hemerotecas, pero es cierto que es digno de elogiar que Cristiano Ronaldo y Messi van cumpliendo años y mantienen un nivel altísimo por la profesionalidad y la capacidad que tienen para seguir cumpliendo retos. Son un ejemplo de dos jugadores top", declaró en conferencia.

Sin embargo, pese a sus preferencias, la Furia Roja, se medirá ante el vigente campeón de la UEFA Nations League, que comenzó con pie derecho la defensa de su corona y que dista de ser un rival sencillo para Martínez y compañía que buscarán presentar un juego sólido en su ofensiva para convertirse en protagonistas del partido, además de defender la racha invicta que mantienen desde la temporada 2018-19.

"Veremos si juega o no. Vamos a intentar ser protagonistas. Es una selección muy potente la de Portugal, con muchas cosas. El objetivo no va a cambiar: atacar más que el rival y defender menos. Me gustaría tener más entrenamientos, pero hay que adaptarse. Estamos todos los seleccionadores igual”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FRANCE FOOTBALL PRESENTÓ EL BALÓN DE ORO DREAM TEAM COMO REMPLAZO AL GALARDÓN INDIVIDUAL