Álvaro González reveló que recibió amenazas de muerte por su pelea con Neymar

La pelea que protagonizaron Neymar y Álvaro González durante el Clásico francés entre el PSG y el Marsella sigue dando de que hablar, luego de que el jugador español reveló que recibió amenazas de muerte por su confrontación con el brasileño.

Ney acusó a González de haberle proferido insultos racistas; sin embargo, el defensor del Marsella desmintió la versión y aseguró que el delantero parisino no merece su respeto.

"Quería hablar antes, pero el club no me lo permitió. Fue una gran mentira. Todos los árbitros salieron en mi defensa. Alguien como él (Neymar) no merece mi respeto ni mi mirada. Hubiera sido más fácil para los dos haber hablado y resuelto, él no me ha contactado. Vivo en una ciudad donde alguien que sería racista no podría vivir. Todo el mundo sabe que la mier... me cayó encima mientras él estaba feliz sentado en su casa y viendo pasar todo", aseguró González en entrevista oara El Transistor.

El zaguero marselles también reveló que alguien filtró su número telefónico por lo que ha recibido millones de mensajes de WhatsApp.

"No sé quien filtró mi teléfono, pero tenía dos millones de mensajes de WhatsApp cuando aterricé en Marsella desde París. Cuando me despierto en la mañana tengo 20 mil mensajes.

"Mi teléfono está en manos de la policía. Como está ahora no puedo usarlo porque está lleno. La policía ha logrado bloquear ciertos grupos. He recibido amenazas de muerte y mis padres también. Mi madre es dueña de una tienda y ella tambipen ha recibido mensajes", aseguró.

González mencionó que no ha salido de su casa desde el partido por temor a las amenzas.

"Ver fotografías de mi automóvil publicadas en las redes sociales me asustó. No he salido de casa en un mes", puntualizó.

Las autoridades de la Ligue 1 no sancionaron a González por insultos racistas, pero si a Neymar por golpear al jugador.

