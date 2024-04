Exjugador de América fue separado de su equipo por intentar 'conquistar' a esposa de un compañero

Miguel Samudio, exjugador de América y Querétaro, se encuentra en el ojo del huracán tras verse envuelto en un "escándalo" que ha resultado en su separación del primer equipo del Liverpool de la Liga de Uruguay.

De acuerdo con información del periodista Martin Cal Hobinchet de Radio Fénix Uruguay, el futbolista paraguayo intentó establecer un "vínculo afectivo" con la esposa de su compañero Ignacio Rodríguez, lo que llevó al club a enviarlo al equipo filial de Tercera División y planea rescindir su contrato.

"Fuentes cercanas al caso me informaron que Samudio estuvo enviando mensajes a la pareja de su compañero Ignacio Rodríguez, tratando de crear un vínculo afectivo. Ignacio, al enterarse, informó al entrenador y a la directiva, quienes decidieron relegarlo al equipo de Tercera División", expresó el periodista en redes sociales.

El técnico del Liverpool de Uruguay, Emiliano Alfaro, confirmó que fue él quien tomó la decisión de apartar a Miguel Samudio del plantel debido a este asunto.

AHORA: fuentes involucradas en el caso me informan que Samudio estuvo enviándole mensajes a la pareja de su compañero Ignacio Rodriguez, pretendiendo un vínculo afectivo Ignacio al enterarse le comunicó al entrenador y a la directiva, que optaron por bajarlo a 3ra división pic.twitter.com/tNItO18Li5 — Martin Cal Hobinchet (@Martincal0812) April 23, 2024

"La decisión de que Miguel Samudio ya no forme parte del plantel es 100% mía y está respaldada por la institución. Él tendrá que resolver su situación contractual con el club. No voy a dar más detalles porque se trata de un tema personal y no me corresponde a mí comentarlo", declaró el entrenador al medio DSports.

