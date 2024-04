¿Jesús Gallardo a Chivas? Los Informantes de RÉCORD+ revelan los detalles

En las últimas horas surgieron versiones en las que se aseguraban que Jesús Gallardo, actual futbolista de Rayados de Monterrey, será nuevo refuerzo de Chivas para el Apertura 2024. Sin embargo, los Informantes de RÉCORD+ revelaron cual es el verdadero estatus de dicha negociación.

En el programa vespertino de este martes, René Tovar reveló que aunque si hay interés por parte del Guadalajara por el lateral izquierdo, aún no hay una negociación formal entre ambos equipos. De igual forma, como parte de estas pláticas, Monterrey hizo un intento por incluir a Chiquete Orozco en la negociación.

Tovar aseguró que aunque sí hay interés de ambas partes, no hay una negociación establecida, ni "números en la mesa". Hasta el momento solo han habido pláticas, sin embargo, más adelante no hay nada descartado por alguno de los dos equipos.

“Pude hablar con dos fuentes muy cercanas a esta situación, y efectivamente, sí hay una plática donde se mencionó la posibilidad de que Chivas se llevara a Jesús Gallardo y Monterrey habría pedido a Chiquete Orozco. En esa plática nunca se formalizó, nunca se llegó más allá de un comentario, no se ha negociado y hasta el momento, hasta hoy, no han entrado a ninguna negociación. Hay interés pero no hay números en la mesa”, expresó Tovar.

Ante este posible cambio, Jorge Bustos, integrante de Los Informantes, señaló que Jesús Gallardo sería un gran refuerzo para las Chivas de Fernando Gago, pues haría fuerte una posición en la que Guadalajara ha sufrido a lo largo de este torneo.

“Me parece interesante por qué Gallardo entraría en los planes de Gago como un lateral izquierdo, no como volante donde regularmente juega con Rayados. Gago intentó con Mateo Chávez y Chávez no dio el ancho. Luego Castillo, pero necesitan a alguien que apriete en esa zona”, comentó Jorge.

