Xbox: Celebra el Fin de Año con múltiples descuentos en su tienda

Xbox además de ofrecer una gran experiencia con el Xbox Game Pass, también ofrece grandes descuentos y ahora colocó toda la tienda con ofertas con motivo del Fin de Año.

Son decenas de juegos los que tienen descuento, pero en RÉCORD te contamos cuales son los títulos que, si tienes la oportunidad, debes de comprar, aunque sacaremos a los de Xbox Game Pass por obvias razones.

Prácticamente todos los juegos de Ubisoft tienen descuento, pero los más destacados son Assassin´s Creed Valhalla, Far Cry 6, Watch Dogs Legion e Immortals Fenyx Rising.

Toda la saga de Resident Evil también se encuentra en oferta, pero de todos los juegos que la componen debemos poner en lo alto la remasterización de Resident Evil 2, la séptima entrega (Resident Evil Biohazard) y Village.

Crysis Remastered Trilogy, Devil May Cry 5, Trilogía de Batman Arkham, Little Nightmares 2, Grand Theft Auto V, Tekken 7, The Witcher, Cuphead, Madden 22 y A plague Tale son grandes opciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EPIC GAMES STORE REGALARÁ UN JUEGO DIARIO POR LAS FIESTAS NAVIDEÑAS