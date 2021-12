Resident Evil Village: Juego más terminado de todo el 2021

El 2021 está llegando a su final y todos los grandes estrenos de videojuegos que estaban planeados ya vieron la luz, y ahora ya se saben cuáles fueron los juegos más terminados y los que más abandonaron los jugadores.

El portal How Long To Beat demostró su estudio anual en el que reveló que Resident Evil Village fue el juego que más se terminó en este 2021. Seguido se encuentra Metroid Dread, en tercer lugar, está Ratchet & Clank: Rift Apart y en cuarto It Takes Two; todos nominados al Mejor Juego del Año de este 2021.

En esta lista de los 10 más terminados también hay nombres como Super Mario 3D World+ Bowser´s Fury, Twelve Minutes, Psychonauts 2, NieR Replicant y Little Nightmares 2.

Dentro del listado de los juegos que la gente probó y no terminó en primera posición está Twelve Minutes (gran juego), Loop Hero (gran juego), The Ascent, Outriders, The Medium y Returnal (ganador al Mejor Juego de Acción de 2021).

