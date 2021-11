Black Friday: Las mejores ofertas de videojuegos en todas las plataformas

El día de los mejores descuentos para los videojuegos ya está aquí. El Black Friday llega a Steam con ofertas que responden a la época de otoño con rebajas que colocan juegos en menos de 100 pesos y en RÉCORD te hacemos un recopilatorio de nuestras recomendaciones.

DOOM Eternal es un gran juego de Bethesda y tiene un descuento de 75 por ciento y solo cuesta 349.75 pesos. Borderlands 3 también goza de un descuento del 75 por ciento para tener un precio de 224.75 pesos.

Death Stranding es una de las mejores historias de los últimos años a cargo de Kojima. Esta aventura tiene un 70 por ciento de descuento y cuesta tan solo 343.8 pesos.

Otra gran saga que tiene descuentos suculentos es la de Assassin´s Creed y Origins solo cuesta 239.8 pesos. También Far Cry y básicamente todos los juegos de Ubisoft tiene rebajas.

The Witcher, la saga de Batman e incluso Devil May Cry junto con Resident Evil están prácticamente de regalo. Algunos juegos muy buenos que a veces pasan desapercibidos como Celeste, Neon City Riders y Neon Abyss cuestan menos de 200 pesos.

En PlayStation también hay grandes descuentos exclusivos como Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, Death Stranding Director´s Cut, The Last of Us y Ghost of Tsushima.

Prácticamente toda la tienda de Nintendo también está de oferta (aunque casi no con títulos exclusivos), sin olvidar a Xbox, aunque este último tiene el Xbox Game Pass.

