Riot Games: 'Los esports no son el futuro, son el presente'

Los esports son una realidad mundial y su mercado sigue creciendo a pasos agigantados, muestra de ello es el Mundial de League of Legends (Worlds) que se organizará en México-Estados Unidos-Canadá.

Esta es la primera vez que el Worlds visitará tierra Latinoamericana y todo era para responder a la afición de la región, además de que es la primera gran oportunidad de demostrar que este evento se puede organizar en su totalidad en Latam.

“La lógica era hacer un Mundial en Norteamérica y queríamos incluir a Canadá, Estados Unidos y México; y lo que termina ganando fue que Riot busca llevar las experiencias a nuestros aficionados y era momento para ya llevarlo a México.

“Es un muy buen primer paso en nuestra región. En el mercado de Gaming en toda Latinoamérica terminamos siendo una de las potencias y es un mensaje a toda la industria de que Latam sigue creciendo. Es el primer paso y estamos bien encaminados para que tengamos un Mundial”, dijo Martín Blaquier en charla con RÉCORD.

Además, Martín mencionó con autoridad que los esports deben de dejar de ser vistos como el futuro en el mundo del deporte, sino como el presente al ser uno de los eventos más vistos del mundo, lo cual permite que el Madison Square Garden y el Chase Center alberguen el próximo Mundial.

“Ya no nos debería de sorprender que estamos yendo a estas arenas porque los esports ya son una realidad, ya no son el futuro, son el presente, somos uno de los eventos deportivos más vistos en todo el mundo. Estamos viendo crecimientos de 30 a 40 por ciento por año y eso no se ve en otra industria”, comentó Martín, Senior Manager Esports Riot Games LATAM.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ARCANE: RIOT GAMES ANUNCIÓ QUE SU EXITOSA SERIE TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA