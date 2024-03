La respuesta de 'Dibu' Martínez a la comparación de Rodrigo de Paul con David Beckham

Rodrigo De Paul no deja de sorprender con sus cambios de look y ahora imitó el estilo de David Beckham con unas trenzas que recuerdan a las que en su momento tuvo el emblemático jugador inglés. Sin embargo, para Emiliano Martínez, compañero del mediocampista sudamericano en la Selección de Argentina, no hay comparación.

El guardameta contó que Rodrigo se le acercó para decirle de su similitud con el exjugador de Manchester United y Real Madrid, entre otros. “El otro día Rodri estaba parado así y me dice: ‘Decime que no me parezco a Beckham’. Na, tenés una moral le digo. Vos sos Rodrigo. Beckham no salió campeón del mundo, vos sí”, compartió entre risas 'Dibu'.

La Selección de Argentina y la Selección de Inglaterra tienen una de las rivalidades intercontinentales más destacadas, originada por las injusticias arbitrales de la Copa Mundial de 1966. Sin embargo, la Guerra de las Malvinas exacerbó el rechazo de los sudamericanos hacia los ingleses.

La 'Mano de Dios' y el 'Gol de Siglo' de Diego Armando Maradona en México 1986 también son momentos relevantes de esta rivalidad, cuyo último enfrentamiento en un mundial fue en Corea-Japón 2002, con triunfo de los 'Tres Leones' gracias a un tanto de Beckham.

