Ricardo Ferretti, que ahora está como analista en Futbol Picante (programa de la cadena de ESPN) es el centro de la polémica luego de unas declaraciones sobre el rendimiento del Pollo Briseño, esto, luego de que Álvaro Morales lo encarara por haber debutado al central mexicano durante su etapa en los Tigres.

Durante la edición vespertina de Futbol Picante, Morales culpó a Ferretti por haber debutado al central que ahora juega en las Chivas Rayadas de Guadalajara, a lo que 'El Tuca' respondió: "¿Cómo es posible que el Pollo esté en primera división?", eso es tu culpa, porque cuando estuvo en Tigres es para que lo haya echado. Tienes razón, pero yo lo eché a otro equipo, lo vendí".

Luego de las declaraciones de ambos, Antonio Briseño concedió una entrevista para el blog de Ricardo Antonio La Volpe, 'Lavolpismo', mismo en donde asegura que sabe que el Tuca 'está haciendo su show' además que asegurar que no es ningún pendejo.

"Para mí, no pasa nada, porque sé lo que trabajo, sé lo que me ha costado y ningún pendejo, soy, gano una buena cantidad de dinero al mes, me pagan por jugar futbol, entonces tengo mi autoestima, tengo una coraza importante y no pasa nada. Uno como jugador tiene que estar pendiente de lo que hace en la cancha, no fuera", comentó Briseño.

El canterano de los Rojinegros del Atlas estuvo con los Felinos del 2014 a 2016, donde se coronó campeón de la Liga MX ante los Pumas en el Olímpico Universitario.

