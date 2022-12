Qatar 2022: Las aseguradoras predicen a Inglaterra como Campeón del Mundo

Las aseguradoras tienen una participación importante en el Mundial de Qatar 2022. Los expertos de seguros para deportistas acertaron a la hora de evaluar a las selecciones más valiosas en los dos pasados mundiales.

Las aseguradoras predijeron al campeón del mundo en Brasil 2014 y Rusia 2018, pues ganaron los planteles con jugadores más caros. Con información de Lloyd's of London y del Center for Economics and Business Research Alemania con 765 millones de euros y Francia 308 mde, respetivamente.

La predicción para esta justa mundialista es que Inglaterra será campeón de la Copa del Mundo Qatar 2022. Ganándole a Brasil mencionó Marcos Álvarez, de Global Head of Insurance de DBRS Morningstar.

La selección de Inglaterra está valorada en 3672 millones de euros, y Brasil 2965 son los planteles que tienen un valor asegurable más alto en el Mundial de Qatar 2022

