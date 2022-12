DT de Dinamarca tras eliminación: 'No hay que hacer tanto análisis, la responsabilidad es mía'

Kasper Hjulmand, técnico de Dinamarca, lamentó haber quedado eliminado de la Copa del Mundo de Qatar, tras haber perdido 0-1 con Australia.

Y luego de reconocer el dolor que le causó la eliminación, el entrenador recalcó que él es el único responsable de los malos resultados.

"No hay que hacer demasiados análisis del partido. Estoy decepcionado y frustrado, los análisis tendrán que venir después. En este momento estoy hirviendo por dentro, con la frustración y la decepción ocupando la mayor parte del espacio.

"Lamentamos no haber podido darle a la gente de vuelta a casa lo que querían. Una derrota que nos quema tanto que solo podemos arrepentirnos de no haber hecho que las cosas funcionen. La responsabilidad es mía. Cuando no pasas a la siguiente ronda, el entrenador tiene que asumir la responsabilidad", expresó.

Finalmente, el entrenador de Dinamarca aceptó que su equipo no generó las oportunidades que les dieran los goles que necesitaban.

"No creamos suficientes oportunidades. Tampoco marcamos ningún gol. Es difícil de analizar".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: AQUÍ ESTÁ EL XI DE GERARDO MARTINO PARA ENFRENTAR A ARABIA SAUDITA