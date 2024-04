¿Dejar propina en un restaurante es obligatorio? Aquí te explicamos todo

¿Te has preguntado si es obligatorio que dejes propina cada que vas a un restaurante? Pues la Profeco, responde tu duda.

Y es que la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer recomendaciones para las personas que constantemente van a restaurantes. Y una de ellas está relacionada con la propina, ya que en México existe la 'regla social' de dejar el 10 o 15 por ciento de la cuenta, o a veces, en el total de la cuenta ya está incluida la propina, situación que esta prohibida por la ley.

Pero dejar propina en los restaurantes no es obligatorio y te explicamos por qué. En el Artículo 10 de la Ley Federal del Consumidor se explica que “los proveedores no pueden emplear métodos o prácticas comerciales coercitivas o desleales, ni imponer cláusulas o condiciones abusivas en el suministro de productos o servicios”, lo que quiere decir que no en los restaurantes no pueden obligar a los clientes a dar propina.

Incluso, la propia Profeco dejó claro que la propina es un acto voluntario y no puede ser incluida en la cuenta, por lo que queda a criterio del consumidor, así como la cantidad que dé en caso de decidir hacerlo, ya que no hay ninguna ley que establezca las cantidades.

Y en caso de que tengas algún problema con un restaurante relacionado con la propina, puedes expresar tu inconformidad en el correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx, donde debes incluir la información detallada del proveedor, como nombre y su dirección completa, incluyendo calle, número, colonia, alcaldía/municipio, estado y código postal.

