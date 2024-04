¡Paul Stanley y su esposa esperan bebé! Entérate de los detalles

Paul Stanley y su esposa Joely Bernat serán papás, así lo anunció el conductor en el Programa Hoy, donde dio la exclusiva de que esperan bebé, pero no habían dado la noticia porque querían esperar varios meses para asegurarse de que todo estaba bien con su bebé.

“Vamos a ser papás. Me llegó una bolsita con un trajecito de dinosaurio y la prueba. Sí nos sorprendió, estoy muy nervioso, uno hace planes y la vida te cambia en cualquier momento... Llevamos nueve años y lo practicábamos mucho, pero no había pasado; he tenido muchos antojos mucho sueño; queríamos compartirles porque son nuestra familia”, dijo el conductor del matutino de Televisa.

En tanto, Joely Bernat compartió cómo le dio la noticia a Paul, quien se sorprendió e incluso no creía lo que le estaba diciendo.

“Es una bendición en nuestras vidas y estoy muy emocionada. Lo senté en la oficina y compré una funda con ropa de bebé y la prueba de embarazo, y como que no creía”, expresó la futura mamá, quien agregó que será en mayo, cuando por medio de una revista, den el sexo del bebé y el nombre que tendrá.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JORDANIA LANZA DESDE EL AIRE DULCES Y JUGUETES EN GAZA ¡CHECA LAS IMÁGENES!