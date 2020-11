¡Canelo, de regreso!

Tremenda noticia ha recibido el boxeo mundial al saber que el Campeón en cuatro diferentes divisiones pronto estará de regreso y contra uno de los más grandes pesos Supermedianos de la actualidad, Callum Smith.

AÑO EXTRAÑO

Vaya que este 2020 nos ha traído sorpresas y una de ellas fue el rompimiento del boxeador jalisciense con Golden Boy Promotions, con quien Canelo llegó a ser lo que es ahora, el número uno del mundo.

Hasta antes de la pelea contra Sergey Kovalev nadie se imaginaba que esta sociedad iba a llegar a su fin tan rápido. Y digo antes de la reyerta con el ruso, ya que en la conferencia de prensa se les notaba alejados, hecho que Saúl jamás negó, declarando que Oscar de la Hoya "era una persona que no cumplía lo que prometía".

Recuerdo haber platicado con la mujer del boxeo en TUDN, Lindsay Casinelli, y con mi hermano Memo Schutz sobre ese hecho que yo honestamente no creía posible.

GANA EL BOXEO

Me da gusto que después de una disputa legal, de enorme tamaño, el mexicano haya salido bien librado, y no sólo él, sino el boxeo en general. Ya que tener 'parado' un año o dos al hombre que domina el deporte de los puños, no le convenía a nadie.

Desconozco cómo quedó el acuerdo, pero aplaudo que Saúl ya sea libre y pueda boxear en contra de quién desee. Canelo ha crecido y ha madurado, ya no es aquel boxeador que necesitó el impulso de Televisa, sino ahora es un tipo que se ha rodeado de lo mejor deportivamente hablando con los Reynoso y además ha tenido la humildad de seguir aprendiendo de ellos.

Su evolución ha sido única y plausible. Sabe lo que vale y lo respalda cuando subre al ring, no con palabras, sino con acciones.

SMITH, EN LA MIRA

Eddie Hern, el nuevo Rey Midas del boxeo, maneja la carrera de uno de los Top 10 de la actualidad, el británico Callum Smith. Un boxeador que es largo para la división, tan largo que a Canelo le saca casi 20 centímetros de estatura.

Su última pelea, frente a John Ryder fue sin dudarlo la más peligrosa de su carrera, 'El Gorila' lo hizo ver mal y para muchos Callum perdió la batalla. Seguramente, Saúl y su equipo vieron ya la forma de boxearle al invicto inglés.

Ojalá se haga la batalla, será a fines de este largo año y si hay alguien que le puede ganar a la estrella mexicana ese es Callum Smith, aprovechando lo largo de sus brazos y la potencia, no sólo al ir al frente, sino al contragolpear también.