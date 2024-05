Se les cae negociazo en EU

Si a los aficionados del América y del Monterrey les dolió ser eliminados en la Semifinal de la copa de campeones de la región, no te cuento del berrinche de la Concacaf, que con una Final entre Pachuca y Columbus Crew, dos equipos protagonistas, pero que están lejos del poder de convocatoria de sus rivales, la confederación perderá una muy buena lana para el partido por el título. Eso sí, se soluciona la logística.

En las oficinas de la Conca ya se frotaban las manos para llevarse una Final con Águilas a Las Vegas, pues con el pretexto de las elecciones y su reglamento bizarro, así lo podían hacer; si no llegaba América, con Rayados la harían en una sede texana, como Dallas, ambos con tremendas entradas aseguradas.

Sin embargo, pues ya con Tuzos y Crew instalados, todo pinta para que incluso sea en México, en casa del Pachuca, pero un día antes de las elecciones. Veamos ahora con qué nos salen.

AGUAS CON CRITICARLOS

Y qué forma de perder la cabeza de Rayados, no me refiero a lo deportivo, eso es más que obvio la incapacidad que tienen para recuperar el brillo de la época de Vuce y compañía, me refiero a lo extra cancha. Tras caer goleados con el Crew, se volvieron locos y de nuevo hubo muestras censurables de comportamiento, desde Meza reclamando al árbitro a punto de golpe o empujándose con Steffan Medina en la cancha, hasta los aficionados que aventaron objetos a la banca del Columbus y que desataron (ooooootra vez) peleas en la tribuna del Coloso de Acero. Lamentable. Pero seguramente, como no habrá queja de nadie, no pasará nada con estos comportamientos.

Eso sí, aguas con criticarlos, porque les cierran las puertas. Me enteré de que Noriega y sus muchachos andan de un ánimo de mírame y no me toques, pues apenas la semana, luego de que David Faitelson había pactado con el Tato una entrevista, mandó crítica muy dura a Ra-sha-dos, al estilo picante que acostumbra el comunicador de Televisa.

Y resulta que no le gustó a Noriega y le mandó un audio, que se filtró por cierto en la redacción y miembros de la prensa, en donde le cancelaba la entrevista ya pactada por sus declaraciones contra el Monterrey. Aguas ahora, colegas, los que criticamos nos puede costar el habla del Tato y compañía. Lástima.

ENTRADÓN POR ‘FUTBOL ALTERNATIVO’

Por ejemplo, en Liga MX, el que tuvo mejor promedio de entrada a lo largo de sus 17 partidos del Clausura fue Chivas, que llegó a 34 mil por juego, superando por poco al América, y el partido que más gente llevó a un estadio en el recién concluido torneo fue el de La Máquina ante el Guadalajara que se retachó al Azteca con 67 mil almas, una locura. Ayer en Monterrey se reunieron 51 mil 800 espectadores.

Bueno, pues todo esto para tener contexto para contarte que para el Final Four de la Kings League América la venta de apunta a llenar el Coloso de Santa Úrsula este sábado, pues me reportaban que faltaban alrededor de 5 mil boletos por colocar. Habrá una cabecera del Azteca sin gente porque estará parcialmente bloqueada por el escenario, por lo que se espera que asistan entre 60, 65 mil personas al evento del torneo alternativo de pambol que está conquistando al mundo. Otra locura. Veamos.

PAUSA ‘NO OFICIAL’ AL STREAMING ÁGUILA

Y ya de salida, después de que mis compas de RÉCORD revelaron que a la interna del América pidieron a los streamers estrellas de la Triiisecta, es decir a Igor Lichnovsky y Kevin Álvarez, hacer una pausa en el podcast, me enteré de que a los jugadores no les cayó engracia que esto se supiera y acordaron que no se hiciera oficial esta decisión.

Igor y Kevin dirán en estos días en sus cuentas de redes sociales que decidieron ellos mismos suspender el programa, pero la realidad es que es una postura adoptada por plantel y directiva, por lo menos hasta que pase la Liguilla, por el fracaso en la Conca. Y no es para menos, yo creo que hasta se tardaron en decidirlo.

