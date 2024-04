Óscar de la Hoya se burla de Rolando Romero tras perder ante 'Pitbull' Cruz

El empresario y exboxeador estadounidense Oscar de la Hoya no pudo contener su risa ante la derrota de Rolando "Rolly" Romero frente a Isaac "el Pitbull" Cruz.

En un video compartido en sus redes sociales, se le ve junto a Bernard Hopkins soltando una sonora carcajada en respuesta a las recientes polémicas en las que estuvieron involucrados De la Hoya y Romero.

La reacción de De la Hoya fue acompañada de una frase irónica, haciendo referencia al momento en que un "chihuahua" (LMAO) detuvo a Rolly, en alusión al acrónimo en inglés "Laughing My Ass Off" que significa "riéndome hasta que se me parta el culo".

Esta burla de De la Hoya es parte de una serie de comentarios ofensivos hacia Romero, a quien había calificado previamente como un payaso que sería noqueado por Pitbull Cruz en el cuarto asalto. Aunque el presagio se cumplió en el octavo round, el empresario destacó el mérito de Romero por llegar a esa posición.

La pelea entre Romero y Pitbull Cruz también generó especulaciones sobre si el resultado afectaría los planes de De la Hoya, quien antes se había mencionado que podría enfrentar a Ryan García por el título superligero de la AMB.

Aunque García había dado por hecho el enfrentamiento, De la Hoya señaló que las negociaciones se estancaron en un punto sin respuesta.

