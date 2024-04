Canelo Álvarez demerita combate entre Mike Tyson y Jake Paul: “Es más show que pelea”

El campeón mexicano Saúl "Canelo" Álvarez ha agregado su voz a la serie de críticas que han surgido en torno al próximo combate entre Jake Paul y Mike Tyson. El enfrentamiento entre Tyson, de 57 años, y Paul, de 27, ha generado bastante controversia en cierto sector en el mundo del box.

El pugilista mexicano no tuvo reparo en dejar claro que no le interesa presenciar el combate entre la leyenda boxeo y Jake Paul, esto debido a que Saúl Álvarez no ve esta pelea como un verdadero combate, sino como un show para una plataforma de streaming.

“Para nada me interesa verla, con Netflix involucrado, sí, eso es bueno, pero no en ese tipo de peleas, creo que es más show que pelea”, declaró Canelo sobre la pelea para Yes Network.

De igual forma Saúl Álvarez señaló que este combate de exhibición no solo no es bueno, si no que es perjudicial para el deporte y que los verdaderos aficionados al pugilismo, van a tomar la misma decisión que él y van a optar por no ver el combate.

"Por supuesto que no es bueno para el deporte, pero ellos pueden hacer lo que quieran, no tengo mucho que decir al respecto. Todos tienen audiencia, esta es una audiencia diferente. Los aficionados al boxeo no van a ver eso (pelea Tyson vs Paul), es para otra audiencia", concluyó Canelo.

La pelea entre Mike Tyson y Jake Paul es el primer combate de box en la historia que será transmitido completamente en vivo en la plataforma de Netflix, que a partir de este año empezará a transmitir combates de boxeo y esta polémica pelea es el banderazo de la plataforma en su nueva incursión en este deporte.