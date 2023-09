Cruz Azul no realizará más incorporaciones para el Apertura 2023. Y es que la entidad cementera optó por no regresar a las viejas prácticas de compras de pánico. Hasta el momento no se tienen previsto sorpresas, pero en el equipo celeste todo puede pasar.

Después de varios meses en donde desfilaron infinidad de nombres en La Noria, el equipo celeste no fichará a un centro delantero que tanta falta hace.

Rafael Santos Borré era el atacante que soñaba Cruz Azul, sin embargo, el jugador colombiano rechazó la oferta de la institución cementera, y continuar con su carrera en el Werder Bremen de la Bundesliga.

Nombres como Enzo Copetti, Joao Figueiredo, Gonzalo Mastriani, Brandon Vázquez, Alan Pulido, Gabriel Ávalos, fueron sondeados por La Máquina, pero no se llegó a un acuerdo con ninguno de ellos.

La directiva cementera, encabezada por el Ing. Víctor Velázquez, fichó a siete elementos para el Apertura 2023: Carlos Salcedo, Diber Cambindo, Kevin Castaño, Willer Ditta, Moisés Vieira, Jesús Dueñas y Ángel Sepúlveda.

Por otro lado, liberaron dos plazas de NFM, ya que Augusto Lotti emigró a Lanús como préstamo, Christian Tabó, lo hizo a Pumas. Sin embrago, al no encontrarle equipo al chileno Iván Morales, si la directiva no logra acomodarlo, el delantero tendrá que ocupar un lugar en la plantilla, la otra opción es que el club le rescinda el contrato.

Cabe recordar que hace unos años, la institución, compraba a jugadores sobre la hora, incluso ya cuando el torneo había comenzado. Casos como Alex Castro, Jonathan Borja y Lucas Passerini, que debutaron hasta las Jornadas 4 y 6 y que, dicho sea de paso, fracasaron con el club celeste.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARCELO EBRARD LANZA ULTIMÁTUM A MORENA: RESOLUCIÓN DE IRREGULARIDADES O SE VA DEL PARTIDO