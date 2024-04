DJ LeMahieu será baja para Yankees por más tiempo por una fractura en el pie derecho

El tercera base de los Yankees de Nueva York, DJ LeMahieu, sufre una fractura no desplazada en su pie derecho, por lo que aún se desconoce la fecha de su debut en la temporada 2024 de Grandes Ligas. Aaron Boone, manager de los del Bronx, reveló los detalles de la lesión.

El pelotero de 35 años ha estado fuera desde el 16 de marzo. En un duelo de Spring Training ante Toronto Blue Jays, una bola de foul impactó en su pie derecho, lo que lo obligó a salir del juego.

La primera resonancia magnética no mostró daños mayores, sin embargo, al no ver una evolución en su recuperación, se le realizó otra. En la segunda prueba se detectó la fractura no desplazada, por lo que su fecha de regreso aún se mantiene en incógnita.

"Estará al 100%. Y creo que la sensación es con el tiempo, estará bien. Es sólo que no estamos jugando a través de eso. Hará todo lo que pueda tolerar", comentó Boone en conferencia de prensa.

Ante esto, los Yankees, a través de un intercambio que involucró a tres equipos, adquirieron al utility, Jon Berti, para cubrir la baja de LeMahieu. Sin embargo, Oswaldo Cabrera, con su inicio arrollador de temporada, ha sido el encargado de estar en la esquina caliente de los del Bronx.

Y es que en la primera serie ante los Astros de Houston, Cabrera pegó siete hits, dos cuadrangulares, produjo seis carreras y anotó en tres ocasiones.

