MLB 2024: Los 5 candidatos para ganar la Serie Mundial, ¿Dodgers y Yankees llegarán?

128 días después del Juego 6 de Serie Mundial entre Rangers y D-Backs, MLB está de regreso. El tradicional Opening Day, con los 30 equipos en el diamante el mismo día, renueva las esperanzas de equipos como Dodgers, Yankees y Braves en busca de un nuevo título en Grandes Ligas.

De cara a una nueva campaña, hay franquicias que tras su temporada baja y su necesidad de títulos, lucen como favoritos para llegar y ganar la Serie Mundial. A continuación, te presentamos a los máximos candidatos para coronarse en MLB este año.

1. Dodgers:

Más de mil millones de dólares gastados en la agencia libre. La llegada de Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto pone a los Dodgers como el claro favorito para ser campeones. Con un lineup con 3 MVP’s (Mookie Betts, Freddie Freeman y Shohei Ohtani), la novena angelina luce como una de las ofensivas más poderosas. Aunado a su gran poder con el bat, ya con todos sus peloteros sanos, podrían tener una rotación de ensueño conformada por el ya mencionado Yamamoto, Tyler Glasnow, Bobby Miller, Walker Buehler y James Paxton, con Clayton Kershaw a la espera de recuperarse para finales de julio. Dave Roberts, mánager de Los Ángeles, tendrá múltiples armas para cumplir el único objetivo de la franquicia.

2. Braves

Tras pegar 307 cuadrangulares (récord histórico de MLB) y ser el equipo con más victorias (104-58) en 2023, los Braves de Atlanta buscarán repetir lo hecho en 2021 cuando lograron coronarse. Después de una temporada espectacular de Ronald Acuña Jr. donde rompió y estableció un sinfín de marcas, esta vez los comandados por Brian Snitker, con casi el mismo roster del año anterior, buscarán lograr lo que no pudieron la temporada anterior. Con Spencer Strider, máximo favorito para ganar el Cy Young, Max Fried y con la incorporación de Chris Sale, la novena de Georgia buscará su quinto título de Serie Mundial.

3. Astros

Por siete años consecutivos, los Astros de Houston han llegado a la Serie de Campeonato de la Liga Americana; en cuatro de esas ocasiones han logrado pasar a la Serie Mundial y en dos (2017 vs Dodgers y 2022 vs Phillies) culminaron con el anillo. Su experiencia para temporada regular y postemporada, junto con una sólida combinación de juventud y experiencia, además de un gran equilibrio entre bateo y pitcheo, convierten a los Astros en el candidato más fuerte del Nuevo Circuito en este 2024. Asimismo, la llegada del cerrador Josh Hader a Houston complementa uno de los mejores cuerpos de relevistas en MLB, el cual ya contaba con Bryan Abreu y Ryan Pressly.

4. Yankees

Si las lesiones lo permiten, los Yankees de Nueva York podrían tener una las mejores rotaciones en MLB de la última década con Gerrit Cole (no estará disponible hasta mayo), Néstor Cortes Jr., Marcus Stroman, Carlos Rodon y Clarke Schmidt. Del lado del bateo, con Aaron Judge como figura estelar, además de la incorporación de Juan Soto y el ‘nuevo físico’ de Giancarlo Stanton, lucen como un equipo sólido para buscar su campeonato 28. Además de tener a figuras como LeMahieu o Anthony Volpe, los del Bronx tendrán en su roster para el Opening Day a los mexicanos Alex Verdugo (OF), Víctor González (relevista zurdo) y José Treviño (C).

5. Rangers

Los actuales campeones buscarán defender con éxito su título, algo que no sucede en Grandes Ligas desde las temporadas 1998-1999-2000 con esa dinastía de los Yankees. Sin embargo, tendrán un camino por recorrer bastante complicado. A pesar de haber llegado a la postemporada anterior como uno de los comodines, la novena de Texas superó cada instancia hasta coronarse en seis juegos ante Arizona. Con Corey Seager, Marcus Semien, Adolis García y el novato revelación, Wyatt Langford a la cabeza de esta ofensiva, los Rangers buscarán imponerse de nueva cuenta y lograr el back to back. Una razón más para creer en el bicampeonato son los regresos de Max Scherzer y Jacob deGrom al montículo a mitad de temporada; sin ellos ganaron la Serie Mundial en 2023, ¿por qué no pensar en un nuevo campeonato con ellos en la rotación?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VÉLEZ SARSFIELD SEPARA DEL PLANTEL A LOS CUATRO FUTBOLISTAS ACUSADOS DE ABUSO SEXUAL