Gustavo Ayón aseguró que su fichaje con Astros de Jalisco no significa su retiro

El mejor basquetbolista mexicano del siglo XXI, Gustavo Ayón, aseguró que su fichaje con Astros de Jalisco no es el camino hacia su retiro pues aún tiene muchos planes en la duela.

"No es mi retiro. Vengo a jugar baloncesto al 100 por ciento en mi mejor estado físico que puedo estar y es lo que le vamos a dar a la afición no solo de Astros, sino de todo México", aseguró el jugador de 35 años de edad en conferencia de prensa durante su presentación con el equipo.

Tras conquistar 12 títulos con el Real Madrid, el exNBA jugó la temporada pasada con el Zenit de San Petersburgo y espera que se abran las oportunidades para regresar a Europa.

"Mi objetivo es continuar al máximo nivel y si aquí es el máximo nivel, aquí vamos a continuar y vamos a estar. Si salen oportunidades de ir a otro nivel en Europa o donde se presente la oportunidad también se valorará y se tomarán decisiones en su momento. Por ahora esto es lo que tengo, esta es la oportunidad que tengo en la mesa, la voy a tomar.

"Está mi responsabilidad, mi compromiso, mi pasión, mi coraje y mi amor por este deporte y lo voy a explotar al 100 por ciento en esta etapa con Astros. Pueden ser dos días, un día o toda la temporada, no se sabe; no depende de mí, depende de las oportunidades que se presenten en un futuro", expuso el pívot de 35 años de edad.

El mejor basquetbolista tricolor de la actualidad se dijo contento de regresar a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

"Once años después vuelvo a donde inicié. Principalmente me siento muy orgulloso de que se me abran las puertas nuevamente, de volver a una institución de la Liga de México. Creo que la Liga ha avanzado muchísimo en muchos aspectos deportivos, de difusión. Si de alguna manera mi llegada puede ocasionar que se voltee a ver más el baloncesto de nuestro país me siento muy halagado y orgulloso de eso", enfatizó Ayón.

