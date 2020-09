Lakers: LeBron James por sus décimas Finales de la NBA ante Miami

LeBron James abrazó el trofeo Larry O’Brien y se aferró a él como se aprehenden esos amores imposibles tras años de fallidos cortejos. Era la noche del 21 de junio de 2012, el Heat había derrotado en cinco juegos al Thunder en las Finales de la NBA y el entonces estelar de 27 años logró terminar una espera de nueve temporadas sin poder legitimarse como ‘El Rey’, un título nobiliario que intentará refrendar ahora con el uniforme de los Lakers cuando enfrente irónicamente a Miami, equipo con el que sació su hambre de triunfo.

Con 35 años, LeBron disputará sus décimas Finales, y tan pronto el cronómetro comience su labor, habrá alcanzado al exlaker Kareem Abdul-Jabbar en el tercer puesto del escalafón de los jugadores con más juegos de esta índole disputados, solo detrás de las 12 de Bill Russell y las 11 de Sam Jones. Lo hará con seis derrotas a cuestas en series por el título de la NBA a cambio de solo tres festejos, pero con la ‘Mamba Mentality’ a tope y con una concentración genuina brindada por la soledad de la Burbuja.

“Estoy aquí por una razón y solo una y es competir por un campeonato, esa fue mi mentalidad una vez entré a la Burbuja”, dijo el número 23 previo al comienzo de las Finales ante su exequipo. “No es extra para mí ganar con alguien en específico, si quieres una victoria en Finales no importa contra quién es, estoy feliz de esta oportunidad”.

‘King James’ disputó las Finales en cada uno de os cuatro años que permaneció en el equipo de la Florida con un balance de dos triunfos y dos derrotas. Ahí fue donde maduró su juego guiado por la mente maestra de Erik Spoelstra, a quien ahora enfrentará en una serie al mejor de siete en una final inédita entre el campeón del Oeste y sus 16 títulos a cuestas y el del Este con tres cetros —dos de ellos conseguidos con James en sus filas—.

“Llegué a mis 25 años a Miami y me fui a mis 29. Era un hombre creciendo, compitiendo por ser mejor cada año, me permitieron crecer, nos empujamos uno a otro cada día porque me sentía parte de cada uno de los demás, siempre quieres ser exitoso y ganar pero no siempre es así”, compartió Bron.

LeBron ganó además de sus dos títulos con Miami, otro más con los Cavaliers en su segunda etapa, cuando decidió volver a Cleveland al sentirse en deuda tras sus primeros años. Fue tras su salida que Spoelstra tuvo que reconstruir a su equipo desde los cimientos hasta llegar a este punto en que seis años después están de vuelta en las Finales.

“Spoelstra es genial, si comparas su equipo cada noche, el Miami Heat no importan los jugadores que estén, se nota su estilo. Antes decían ‘tienes a LeBron, a Bosh y Wade, cualquiera podría ganar’, pero Spol tomó el reto después y así es él, es muy bueno, es genial, su preparación es como si fuera su último juego y verlo me hace sentir bien”, puntualizó.