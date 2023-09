Maratón de la CDMX va tras 'tramposos' y advierte que invalidará sus tiempos

El fin de semana pasado se corrió el Maratón de la Ciudad de México, y tras la carrera, que fue un éxito en la capital del país, surgieron decenas de acusasiones sobre participantes de hacer trampa, durante este evento, pues señalán que no hicieron el recorrido completo ya que empezaron de diferentes puntos del Maratón.

Son varias las publicaciones que han hecho páginas como Triatlón México o ¿Ya se Cansaron? sobre las personas que no cumplieron de forma correcta con la realización de su carrera.

"La cantidad de personas haciendo trampa en el Maratón CDMX no es alentador, es una gran tristeza que como mexicanos no respetemos lo básico y que se considere normal no respetar las reglas, este evento podría ser una gran oportunidad para demostrar nuestro nivel de civismo, educación y compromiso, pero seguimos teniendo mucha gente trampo", se lee en su posteo de Triatlón México.

Ahora, este miércoles, la cuenta oficial del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, lanzó un comunicado donde expresó que iniciarán investigaciones para conocer la verdad de estas acusaciones, y retirará los tiempos de en los registros a quienes no hayan cumplido con una carrera responsable.

El Indeporte señaló que es una institución promotora de la integridad de la competición deportiva sana para mostrar un impacto positivo en la sociedad, por lo que empezarán a indagar con los corredores que están en duda de un juego limpio.

“El Instituto del Deporte de la Ciudad de México informa que procederá a identificar aquellos casos en los cuales los participantes del XL Maratón de la Ciudad de México 2023 hayan demostrado una actitud antideportiva durante el evento e invalidará los tiempos de su registro.

“Agradecemos a todos los participantes, espectadores y colaboradores por ser parte de este evento que enaltece no solo la actividad física disciplinada, sino también los valores que dan forma a una comunidad deportiva ejemplar”, informa el comunicado del Indeporte.

Finalmente, la página Triatlón México explicó el por qué se debería de tomar en cuenta el hacer 'trampa' durante un Maratón, lo que denuncian que hicieron varios corredores el domingo pasado.

