Roland Garros prohíbe la venta de alcohol tras mal comportamiento de sus fanáticos

Roland Garros no tolerará el mal comportamiento del público en sus pistas. Amélie Mauresmo, directora del torneo, declaró este jueves que se tomarán medidas drásticas tras las quejas de Iga Swiatek y David Goffin sobre el comportamiento de los aficionados durante sus partidos.

Los miembros de seguridad y los árbitros han sido instruidos para actuar en consecuencia. "Si hay el más mínimo mal comportamiento, el implicado será expulsado de las instalaciones", afirmó la exnúmero uno mundial. Además de que se canceló la venta de alcohol en las gradas.

El veterano tenista belga David Goffin, exnúmero siete del mundo, expresó su preocupación tras sufrir acoso verbal y físico por parte de los aficionados en su partido de primera ronda contra Giovanni Perricard, que ganó en cinco sets. "A este paso llegará un día en que habrá 'hooligans' y bengalas de humo en las gradas", denunció Goffin.

"Estoy acostumbrado a que me hablen y me digan cosas no muy católicas para desestabilizarme, pero no fue solo eso. Es la primera vez en mi carrera que me escupen un chicle cuando me levanto de la silla". Añadió que lo ocurrido en Francia no sucede en otros torneos como Wimbledon, Australia o el US Open. "Aquí hay gente que trata de desestabilizarte con palabras muy duras e insultos que no voy a reproducir ahora", dijo.

Iga Swiatek, número uno del mundo y triple campeona de Roland Garros, también se quejó del comportamiento del público durante su partido contra la japonesa Naomi Osaka. Swiatek pidió al árbitro que llamara la atención a los espectadores. "En los partidos hay mucha presión. Os tengo mucho respeto, pero os debo decir que si se grita antes de dar un golpe es muy difícil estar concentrado. Espero que me sigáis queriendo a pesar de lo que digo", comentó al final del partido.

Amélie Mauresmo, que antes del torneo pedía públicamente el apoyo del público francés a sus jugadores, se mostró más precavida tras los incidentes. "La actitud de los aficionados en general es la correcta, aunque hay un pequeño porcentaje cuyo comportamiento no es aceptable. Si superamos los límites, si tiramos cosas a los jugadores, expulsaremos a quien lo haga", afirmó Mauresmo.

Estas declaraciones y medidas reflejan el compromiso de Roland Garros para mantener un ambiente deportivo y respetuoso durante el torneo.

