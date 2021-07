Aída Román tras eliminación en Tiro con Arco: 'Alemania pudo tirar antes y nosotras no'

El equipo mexicano femenil de tiro con arco cayó en la ronda de los Cuartos de Final ante su similar de Alemania. La tripleta mexicana conformada por Aída Román, Alejandra Valencia y Ana Vázquez perdieron por 6-2 ante las representantes germanas, Michelle Kroppen, Charline Schwarz y Lisa Unruh.

Sin embargo, Román no quedó satisfecha con lo sucedido en el campo de tiro dentro respecto a la organización, situación que pudo haber cambiado el panorama.

Posteriormente habló con TV Azteca. Lo dejo a su consideración. pic.twitter.com/yAKLAgwl2U — P1MX (@P1_MX16) July 25, 2021

“No es justo que no hayamos tenido la posibilidad de tirar en un campo de finales previo. Creo que se notó muchísimo la diferencia. El viento no es el mismo aquí que en el campo de práctica, ha cambiado muchísimo y todo eso se marcó muchísimo, se notó que Alemania ya había pisado un campo de finales y México no lo habíamos tocado, creo que no es realmente justo”, indicó Aida a los micrófonos de TV Azteca.

Ana Paula Vázquez explicó que “faltó adaptarnos a las condiciones climáticas, al viento y sus ráfagas. Las puntuaciones de ambos equipos fueron bajas, solo que ellas se acoplaron mejor”.

