Jaime Lozano: 'Sabíamos que Japón iba a ser complicado'

A pesar de que la clasificación a Cuartos de Final peligra, Jaime Lozano se dijo tranquilo tras la derrota ante Japón, pues sabe que su equipo respondió ante la adversidad.

“Sabíamos que iba a ser de esta manera, complicado, con el local que juega muy bien y tuvimos diez minutos de inconsistencia donde lo ha hecho muy bien Japón; después el equipo se estableció, buscó y en los últimos minutos con diez hombres se sentía ese impulso y esas ganas de poder hacer algo más. No veníamos por la derrota, pero me quedo tranquilo”, dijo Lozano

Pero el duelo ante Sudáfrica no será sencillo para el tricolor que contará con dos bajas en su once inicial tras la expulsión de Johan Vásquez y la lesión de Erick Aguirre, sin embargo, el Jimmy confía en los jugadores del banquillo para buscar el boleto a la siguiente ronda.

“Desde un principio se dijo que para hacer historia en este tipo de torneos no basta con tener 11 o 12 jugadores, necesitamos de los 22 y lamentablemente perdimos a dos de ellos, hay que esperar lo de Vega, pero todos merecen ser titulares, eso se los digo siempre y pensaremos cuál es la mejor solución para el siguiente partido, la verdad no es algo que me preocupa porque volteo al banquillo y veo a muchos jugadores capaces”, agregó.

Si bien es cierto que la derrota es dolorosa, el estratega tricolor reveló que existe un buen ánimo en el plantel.

“Tenía mucho tiempo que no perdíamos, con Japón perdimos en Toulon en penales, sabemos que es imposible ganar siempre y nos toca hoy, nos toca cometer errores que no cometíamos desde hace mucho tiempo y nos costó generarles opciones. El equipo desde que terminó el partido lo veo con ganas de seguir luchando, así que vamos a salir fuertes”, finalizó.

