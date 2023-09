Seahawks busca superar las indisciplinas tras la derrota contra los Rams

El comienzo de la temporada 2023 de la NFL no comenzó de la mejor manera para los Seattle Seahawks que fueron superados por Los Angeles Rams, en un duelo donde la indisciplina para los dirigidos por Pete Carroll se hizo presente.

"No esperaba salir y perder en absoluto, y mucho menos de esta manera. Pero me quito el sombrero ante los Rams. Lo querían más. Jugaron más duro”, mencionó Geno Smith tras la derrota de Seattle.

Por el otro lado, el entrenador de los Rams, , mejoró a 9-4 en los últimos 13 juegos contra Seattle, mientras Los Angeles nuevamente desconcertaban a los Seahawks.

“Pensé que habíamos perdido un poco la cabeza. Eso te demuestra la frustración y la expectativa de que íbamos a ser mejores y no en esa situación. No me gusta ver esta mirada, se ve terrible", finalizó Pete Carroll.

Ahora, el próximo compromiso que tendrán los Seattle Seahawks será cuando visiten el Ford Field para medirse contra los Detroit Lions, equipo que ganó en la Semana 1 contra los Kansas City Chiefs.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JORDAN LOVE LANZA TRES PASES DE ANOTACIÓN EN SU PRIMER JUEGO CON LOS PACKERS