NFL: Aaron Rodgers, multado económicamente por incumplir protocolos contra Covid-19

La NFL multó a los Green Bay Packers con 300 mil dólares, mientras que el mariscal de campo Aaron Rodgers y el receptor Allen Lazard también recibieron respectivas sanciones económicas de 14 mil 650 cada uno.

Lo anterior de acuerdo con fuentes cercanas a la liga, que agregaron que las multas se dieron después de que la liga completó la revisión de los protocolos Covid-19 de los Packers.

Las sanciones se debieron a violaciones de los protocolos acordados conjuntamente por la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL.

La fuente dijo que se tomó en consideración la cooperación de los Packers con la investigación, pero se advirtió al equipo que futuras violaciones podrían resultar en una disciplina mayor, incluido un posible cambio en la posición del draft o la pérdida de la elección del draft.

Las violaciones incluyeron que Rodgers, que no está vacunado, no usó máscara durante las conferencias de prensa y porque el equipo no informó que Rodgers y Lazard asistieron a una fiesta de Halloween, a pesar de que estaba fuera de las instalaciones del equipo.

Al asistir, Rodgers y Lazard violaron el protocolo que impide que los jugadores no vacunados se reúnan en grupos de más de tres, por eso se les multó.

