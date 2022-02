NFL: Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez entrenaron en 2021 ante la élite de los emparrillados

Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez entrenaron en 2021 ante la élite de la NFL y es que los duelos que tienen en los entrenamientos los ponen en una situación de exigencia máxima. Las defensivas titulares de los Cowboys y los 49ers, respectivamente, destacan por una frontal de miedo con figuras como DeMarcus Lawrence, Nick Bosa y Micah Parsons en las filas de los dos equipos.

“Nosotros practicamos contra la primera defensiva todos los días. Eso nos ayuda a mejorar bastante. Practicar contra lo mejor que tenemos, como dicen aquí ‘hierro con hierro se afila’ y practicando contra DeMarcus Lawrence, Randy Gregory, Micah Parsons y este tipo de personas te ayudan a mejorar tu nivel”, relató Alarcón en entrevista con RÉCORD.

Alarcón confesó también que es Lawrence el rival más duro que ha tenido en las prácticas con los Cowboys. De igual forma, destacó la apertura que tiene el cazador de cabezas de Dallas para ayudar a su compañeros en el día a día. “Es una persona muy larga y versátil. Ha sido un gran amigo, si me gana en el uno contra uno no solo se queda con el ‘¡Ah, te gané!’ Sino que te anima a intentar algo diferente”, declaró.

Las cosas no son muy diferentes para Gutiérrez en la bahía y es que la frontal de San Francisco destaca por la expresividad de sus elementos y al ser él quien cuide de las espaldas del quarterback, ganar los duelos uno a uno es vital. Nick Bosa es su principal rival en estas situaciones.

“De hecho me toca seguido porque él (Bosa) es ‘Edge Rush’ y me toca seguido enfrentarlo en los mano a mano en las prácticas en conjunto. No solo él, sino Dee Ford, Arik Armstead, Samson Ebukam y me toca a veces con Fred Warner, entonces sí hay competencia y me ha tocado agarrarme a fregadazos con ellos. La verdad aprendes a ser mejor porque vas contra los mejores”, relató a RÉCORD.

COMPARTIENDO CON LEYENDAS

Isaac Alarcón y Alfredo Gutierrez están viviendo el sueño de miles de mexicanos que aman el futbol americano: pertenecer a un equipo de la NFL. Los dos productos del Tecnológico de Monterrey viven una etapa de aprendizaje en sus respectivas escuadras y más allá de lo parecido que ha sido su camino profesional, comparten el privilegio de seguir los pasos de dos jugadores que sin duda alguna estarán en el Salón de la Fama.

No cabe duda alguna de que Tyron Smith y Trent Williams son los dos elementos más confiables en la posición de tackle izquierdo en la última década. Todo su conocimiento está siendo absorbido de manera directa por Alarcón y Gutierrez, quienes han crecido y madurado gracias a los consejos que reciben a diario por parte de sus compañeros en Dallas y San Francisco, respectivamente.

“Sinceramente es un privilegio poder compartir vestidor con un futuro Hall of Famer como lo es él (Smith) que tiene ocho nominaciones al Pro Bowl y ha sido nombrado All-Pro no sé cuantas veces”, mencionó Isaac Alarcón en entrevista con RÉCORD durante su visita a la Ciudad de México. “He aprendido bastante no solo dentro del campo sino también afuera, cómo dirigirme ante los medios y cómo comportarte como jugador. Ha sido una gran bendición tener a Tyron Smith, Zach Martin, La’el Collins enfrente de mí dándome consejos, son un gran ejemplo”.

Gutierrez vive una situación casi idéntica en San Francisco siguiendo los pasos de Williams, quien es el mejor tackle ofensivo en toda la NFL. Al oriundo de Tijuana, Baja California le emociona todo el conocimiento que está adquiriendo directamente del guardaespaldas de Jimmy Garoppolo.

“Aprendes mucho de él (Williams), te da consejos. Es un veterano de 12 años en la liga entonces al verlo jugar aprendes, al hablar con él aprendes”, relató Gutierrez a RÉCORD. “Es muy perrón, como decimos en el norte, verlo jugar porque así yo aprendo más y puedo venir a México y enseñarles esos movimiento y consejos que me da un futuro Hall of Famer”, concluyó.

