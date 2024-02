Matthew Slatter, histórico de New England Patriots, anuncia su retiro de la NFL

La leyenda y uno de los líderes de los New England Patriotas, Matthew Slatter, se retira de la NFL luego de 16 temporadas en las que se convirtió en el jugador de equipos especiales con más apariciones (10) en la historia Pro Bowl.

Slatter, quien fue tres veces campeón del Super Bowl con los Patriots, hizo pública su decisión con un carta posteada en las redes sociales.

"Durante los últimos 25 años de mi vida, 16 de ellos como Patriota de Nueva Inglaterra, he tenido la increíble suerte de poder emular al hombre que vi en esos campos de Meridian (Mississippi) jugando el juego que tanto amo. He dado todo lo que he podido para respetar y honrar el juego. Aunque es hora de que mi relación con el juego evolucione, el amor que le tengo durará toda la vida", escribió.

Matthew, hijo del miembro del Salón de la Fama del fútbol americano profesional Jackie Slater y a quien se refiere como su heroe, llegó a la NFL al ser seleccionado por los Patriots en la quinta ronda del draft de 2008 procedente de UCLA y pasó toda su carrera con New England.

"En 2008 llegué aquí siendo un joven con esperanzas y sueños. En 2024, podré jubilarme sabiendo que esta experiencia ha superado cualquier esperanza o sueño que haya tenido. Pats Nation, ha sido un honor representar a los plateados, rojos, blancos y azules durante 16 años. Gracias por animar, desafiar y apoyar a nuestro equipo todos los años", añadió.

Slatter se convirtió en el líder de todos los tiempos de la franquicia en tacleadas en equipos especiales, agradeció hacer eso posible gracias a la confianza del entrenador Bill Belichick, a quien le dedicó unas lineas en su carta de despedida.

"Al entrenador Belichick: Gracias por darme la oportunidad de perseguir el sueño de mi infancia. Gracias por creer en mí. Te arriesgaste conmigo y me mantuviste cerca cuando muchos no lo habrían hecho. Es un gran honor saber que jugué para el mejor entrenador de la historia de nuestra liga".

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: RUBENS SAMBUEZA, CESADO COMO DIRECTOR TÉCNICO DEL DEPORTIVO MAIPÚ DE ARGENTINA