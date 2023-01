NFL: Lamar Jackson envió enigmático mensaje tras eliminación de Ravens

Baltimore Ravens sufrió una derrota de 24-17 contra Cincinnati Bengals en los comodines de la NFL, terminando su temporada después de solo jugar un juego en playoffs.

Por si fuera poco, el mariscal de campo, Lamar Jackson publicó una imagen con un mensaje críptico adjunto, en donde se menciona que fue dirigido para su equipo, por su inminente situación contractual con Ravens.

“Cuando tienes algo bueno, no juegas con él. No te arriesgas a perderlo. No lo descuidas. Cuando tienes algo bueno, te vuelcas a eso. Lo aprecias. Porque cuando cuidas algo bueno, esa cosa buena también cuida de ti”, fue la frase que Lamar compartió.

A pesar de sus lesiones, Jackson está programado para ser un agente libre para la temporada baja 2023, se desconoce el destino del jugador, pues es uno de los jugadores más caros en la NFL.

