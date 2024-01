Russell Wilson critica a Denver por sentarlo: "Me quitaron porque no renuncie a mi dinero"

La novela entre Russell Wilson y los Denver Broncos continúa y todo comenzó hace un par de días cuando se filtró la decisión de la franquicia de mandar a su quarterback titular al banquillo de suplentes para sus últimos dos juegos a pesar de aún tener una esperanza de entrar a los Playoffs.

Russell Wilson hablo por primera vez que se dio a conocer está decisión tomada en Denver respecto y dejó claro que esto no se debe a un tema deportivo, sino más bien económico pues la franquicia no quiere cubrir la totalidad de su contrato.

“Le ganamos a los Chiefs (29 de octubre). Se acercaron a mí durante la semana de descanso posterior a ese juego y me dijeron que si no cambiaba mi contrato, me quedaría en la banca por el resto del año”, declaró Wilson, segundo quarterback de Broncos en este momento.

Todo apunta a que la relación entre la franquicia y Russell Wilson está completamente rota y que la decisión de cortarlo en el offseason está tomada, es por eso que no quieren arriesgarlo estos dos últimos juegos a alguna lesión y tener que pagarle aún más dinero.

El mariscal ganador del Super Bowl XLIX ganó está temporada 39 millones de dólares y en caso de seguir para el 2024, la cifra sería similar y tendrá 37 millones garantizados, es por eso que Denver quiere cambiarlo a otra franquicia o en el peor de los casos, cortarlo sin obtener nada a cambio.