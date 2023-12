NFL: Oficiales envueltos en polémica por castigos no marcados 'se fueron limpios' esta semana

Los errores arbitrales han sido una constante esta temporada en la NFL, aunque las últimas dos semanas se han presentado dos de las jugadas que más han sorprendido por el mal llamado de los oficiales, ambas por flagrantes interferencias de pase no sancionadas.

Aunque un dato aún más llamativo es que las dos jugadas ocurrieron en partidos que estuvieron a cargo del cuerpo arbitral encabezado por Brad Allen, quien estuvo "en la mira" este domingo durante su actuación en el juego entre Jets y Texans.

Allen y su equipo estuvieron en el ojo del huracán después de que no marcaran una interferencia en contra de Marquez Valdes-Scantling el pasado fin de semana en el último cuarto del duelo entre Packers y Chiefs, pues la jugada pudo haber cambiado el resultado; Kansas City se llevó la derrota.

Una semana antes, el silbante estuvo al mando del Saints vs Falcons, donde nuevamente, no sancionó una clara interferencia de pase en contra de Alvin Kamara, ya que no pudo intentar atrapar el balón debido al defensivo Kaden Ellis, que nunca volteó a ver el ovoide; Nueva Orleans terminó cayendo.

Brad Allen y su equipo volvieron a ser designados para el juego en Nueva York de los Jets contra Texans, pero en esta ocasión hicieron un buen trabajo y dejaron el protagonismo del encuentro a los jugadores.

