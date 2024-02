Super Bowl 2024: Madden simuló el juego y eligió al ganador en el Kansas City vs San Francisco

A medida que se acerca el Super Bowl 2024, todos los ojos están puestos en el enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. En un intento por predecir el resultado de este emocionante duelo, el popular videojuego de futbol americano Madden NFL 24 ha realizado su tradicional simulación, que este año corona a los Kansas City Chiefs como los victoriosos sobre los 49ers con un marcador final de 30-28.

Este evento anual de predicción por parte de Madden ha capturado la atención de aficionados y analistas por igual, ofreciendo un vistazo virtual al que podría ser el resultado del partido más esperado de la temporada. Según la simulación, Patrick Mahomes liderará a los Chiefs a la victoria, asegurando su tercer anillo de Super Bowl LVIII y potencialmente su segundo título consecutivo como Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl.

La precisión de Madden en predecir el ganador del Super Bowl ha sido objeto de fascinación y escepticismo a partes iguales. Con un historial mixto en sus predicciones anteriores, la pregunta en la mente de todos es:

¿Cuántas veces ha acertado el Madden en el pronóstico de Super Bowl?

A continuación, se presenta una tabla que resume el historial de predicciones de Madden desde 2004, destacando los aciertos y errores en sus pronósticos del Super Bowl:

| Super Bowl | Predicción de Madden | Resultado Real | ¿Acertó? |

|------------|----------------------|----------------|----------|

| XXXVIII | Patriots 23-20 Panthers | Patriots 32-29 Panthers | Sí |

| XXXIX | Patriots 47-31 Eagles | Patriots 24-21 Eagles | Sí |

| XL | Steelers 24-19 Seahawks | Steelers 21-10 Seahawks | Sí |

| XLI | Colts 38-27 Bears | Colts 29-17 Bears | Sí |

| XLII | Patriots 38-30 Giants | Giants 17-14 Patriots | No |

| XLIII | Steelers 28-24 Cardinals | Steelers 27-23 Cardinals | Sí |

| XLIV | Saints 35-31 Colts | Saints 31-17 Colts | Sí |

| XLV | Steelers 24-20 Packers | Packers 31-25 Steelers | No |

| XLVI | Giants 27-24 Patriots | Giants 21-17 Patriots | Sí |

| XLVII | Ravens 27-24 49ers | Ravens 34-31 49ers | Sí |

| XLVIII | Broncos 31-28 Seahawks | Seahawks 43-8 Broncos | No |

| XLIX | Patriots 28-24 Seahawks | Patriots 28-24 Seahawks | Sí |

| 50 | Panthers 24-20 Broncos | Broncos 24-10 Panthers | No |

| LI | Patriots 27-24 Falcons | Patriots 34-28 Falcons | Sí |

| LII | Patriots 24-20 Eagles | Eagles 41-33 Patriots | No |

| LIII | Rams 30-27 Patriots | Patriots 13-3 Rams | No |

| LIV | Chiefs 35-31 49ers | Chiefs 31-20 49ers | Sí |

| LV | Chiefs 37-27 Buccaneers | Buccaneers 31-9 Chiefs | No |

| LVI | Bengals 24-21 Rams | Rams 23-20 Bengals | No |

| LVII | Eagles 31-17 Chiefs | Chiefs 38-35 Eagles | No |

| LVIII | Chiefs 30-28 49ers | ¿? | ¿? |

En total, Madden ha acertado 11 de las 20 predicciones hechas hasta la fecha, lo que demuestra que, aunque su récord no es perfecto, ha tenido un notable grado de precisión a lo largo de los años. A medida que los aficionados esperan con ansias el Super Bowl LVIII, solo el tiempo dirá si Madden podrá mejorar su historial con un acierto más en su haber.

